Comoda sedia da ufficio girevole e inclinabile al MINIMO STORICO

Sedia da ufficio Songmics OBN22BK ti consentirà di regolare la sedia in altezza, alla giusta così da guardare il monitor proprio al centro. Prevede anche il modo a dondolo, per allungare il corpo e rilassare la mente dopo ore di lavoro. Oggi puoi acquistarla a molto meno, grazie allo sconto del 33% a cui aggiungere il coupon del 10%.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La sedia è confortevole anche quando fa molto caldo, visto che la seduta e lo schienale della sedia da ufficio sono realizzati in rete, per proteggerti dal calore e dal sudore.

Il sedile invece è imbottito con spugna e il telaio in plastica è in grado di disperdere la pressione al corpo.

Le ruote in nylon sono realizzate per muoversi agevolmente e senza intoppi. Senza fare rumore e disturbare le altre persone nella stanza. Molto sicura, grazie al fatto che la molla a gas abbia superato il test di sicurezza presso SGS 120.000 volte.

Molto semplice da montare, grazie ai fori per viti a rete sono precisi, con istruzioni chiare e accessori per assemblaggio inclusi. Il montaggio sarà eseguito in pochi minuti, basterà un po' di calma e attenzione. Troverai infatti istruzioni di facile comprensione e un sacchetto con accessori di montaggio.

Ricordiamo dunque la promozione in corso: coupon del 10% + sconto del 33%, quindi la pagherai quasi a metà prezzo!

