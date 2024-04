Su questa comodissima sedia da ufficio traspirante c'è un coupon 40 euro!

Durrafy Sedia da ufficio Ergonomica ti consente di lavorare (anche in smart working da casa), studiare, giocare o guardare contenuti in streaming con tutta la comodità che meriti. Lo schienale in rete, inoltre, fa sì che d'estate con le temperature roventi non suderai. Oltre allo sconto del 5%, potrai aggiungere un coupon di 40€. Pagando 142,90€.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il design curvo a "S" dello schienale consente di mantenere una postura sana e corretta. Il supporto lombare regolabile da 5cm è riempito di spugna e il supporto lombare in spugna può fornire il supporto più confortevole per la colonna lombare.

Ma sono tanti altri i vantaggi da elencare: regolazione dell'altezza e dell'angolazione del poggiatesta, braccioli regolabili in altezza, angolo di reclinazione dello schienale di 90°~130°, funzione reclinabile bloccabile. Insomma, potrai trovare la posizione ideale senza problemi.

Adatta a tante persone, grazie a una struttura solida e a una capacità di carico di 150 Kg.

Cuscino del sedile imbottito con una spugna spessa 7cm, che ha una forte resilienza e una buona permeabilità all'aria. Il bordo anteriore del cuscino del sedile è inclinato a cascata e disperde uniformemente la pressione sulla parte posteriore della coscia. Molto importante per la circolazione sanguigna, impedendo l'intorpidimento agli arti inferiori. Così che non avrai problemi quando ti alzerai, anche dopo diverse ore (sebbene si consiglia di farlo al massimo ogni 2 ore).

Ricordiamo l'offerta: oltre allo sconto del 5%, potrai aggiungere un coupon di 40€. Pagando così in totale solo 142,90€.

