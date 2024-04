Comodo zaino tutto fare unisex in OFFERTA: con comodo alloggio power bank!

Zaino YAMTION è ideale per tutte le esigenze, per tutti i generi e per tutte le età. Dimensioni compatte: 30 x 19 x 47 cm, peso piuttosto leggero: 530 grammi. Eppure, nonostante tutto, è molto capiente e resistente. Oggi puoi prenderlo a un prezzo mai visto: solo 39,95 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Scuola, gite, viaggi, lavoro, università. Questo zaino non teme ostacoli né prove.

E' dotato di 14 tasche tra cui tasche in rete per cartelle DIN A4, 2 tasche laterali per bottiglie d'acqua, portachiavi e molte piccole tasche indipendenti per power bank e materiale scolastico. Il design del gancio per occhiali sulla tracolla è un altro piccolo dettaglio non trascurabile.

È presente altresì una porta USB per caricare il tuo smartphone o collegare le cuffie, così potrai ascoltare musica liberamente mentre cammini o vai in bicicletta.

Molto importante la tasca nascosta che protegge i tuoi oggetti personali, mentre la cinghia per bagagli è molto pratica per fissare lo zaino al carrello del tuo bagaglio, rendendo il tuo viaggio più confortevole.

Il prodotto rispetta anche l'ambiente: il tessuto esterno è infatti realizzato in poliestere riciclato da bottiglie di PET. Le emissioni nocive possono essere così ridotte del 60%.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!