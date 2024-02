Una compagnia ha dovuto ricostruire un pub storico di Londra dopo averlo demolito

Il “Carlton Tavern” è un locale storico che fino a qualche anno fa era noto per essere sopravvissuto al Blitz di Londra durante la seconda guerra mondiale; ma in tempi recenti ha acquisito nuova fama dopo che un costruttore aveva deciso di demolirlo, poco prima che fosse dichiarato “sito storico”.

La vicenda è avvenuta nel 2015, quando l’ex-manager Patsy Lord uscì dal locale prima dell’orario di chiusura, per poi tornare due giorni dopo e non trovare nient’altro se non mattoni e vetri distrutti.

Secondo le dichiarazioni di qualche giorno dopo il fatto, tutta la comunità del luogo era rimasta sotto shock. In particolare, la consigliera della città di Westmister, Rita Begum, affermò che “stavano per confermarlo come un edificio sulla lista storica […]. Come hanno potuto farlo senza i permessi?”

Difatti non avrebbero potuto, ma la compagnia CLTX Ltd agì lo stesso, radendo al suolo il pub in breve tempo. Gli storici consideravano il Carlton Tavern di notevole importanza per essere l’unico edificio della strada ad esser sopravvissuto ai bombardamenti di Londra, tra il 1940 e il 1941. “Il sito era incredibilmente ben conservato, sia esternamente che internamente,” dichiarò l’Historic England. “Pochi pub furono costruiti in questo periodo (inizio degli anni ‘20, N.d.R.) e ancora meno sopravvissero inalterati.”

La vicenda ebbe una tale risonanza che il consiglio della città di Westmister rilasciò un mandato “senza precedenti” per costringere la compagnia a ricostruire il pub completamente, esattamente com’era prima, mattone dopo mattone.

E così nel 2021, sei anni dopo, fu finalmente riaperto al pubblico, nonostante i dubbi di alcune persone. Grazie agli sforzi della campagna per la ricostruzione e all’attento studio del pub storico, l’attuale edificio è quasi del tutto identico al suo predecessore. Praticamente un esempio reale del paradosso della nave di Teseo.