Una compagnia mineraria ha profanato delle grotte sacre di 46.000 anni facendole esplodere

In un sito dell'Australia, considerato sacro per gli aborigeni, sono stati recentemente cancellati ben 46.000 anni di storia per far spazio a delle miniere di ferro. Le grotte dei rifugi di roccia di Juukan Gorge, infatti, sono state distrutte con degli esplosivi della compagnia mineraria Rio Tinto.

I due antichi rifugi furono occupati per la prima volta dagli aborigeni oltre 46.000 anni fa, ed erano alcune delle più antiche caverne abitate sull'altopiano. Diversi scavi hanno trovato manufatti significativi risalenti a 28.000 anni fa, tra cui strumenti e oggetti sacri. La grotta, inoltre, conteneva anche una ciocca di capelli umani intrecciati di 4.000 anni fa.

L'analisi genetica dei capelli ha mostrato che le persone che vivevano in queste grotte millenni fa, sono gli antenati diretti degli attuali proprietari della zona, il popolo Puutu Kunti Kurrama e Pinikura (PKKP). Un colpo - quella della distruzione delle grotte - che la gente di queste zone ha sentito terribilmente. "È davvero, davvero difficile comprenderlo, non è più lì", afferma Burchell Hayes, direttore della PKKP Aboriginal Corporation e membro del comitato della terra di Kurrama.

Chi ha dato l'autorizzazione? Il Ministero degli affari aborigeni nel 2013, in conformità con l'Aboriginal Heritage Act del 1972, redatto per favorire le opportunità minerarie. La compagnia mineraria responsabile della distruzione, ha dichiarato: "Nel 2013, è stato concesso il consenso ministeriale per consentire a Rio Tinto di condurre attività nella miniera di Brockman 4 che avrebbe avuto un impatto sui rifugi di roccia di Juukan 1 e Juukan 2. Rio Tinto ha collaborato costruttivamente con il PKKP in una serie di questioni relative al patrimonio culturale in base all'accordo e, ove possibile, hanno modificato le sue operazioni per evitare impatti sul patrimonio e proteggere luoghi di importanza culturale per il gruppo".

Tuttavia, è giusto cancellare oltre 40mila anni di storia per un mero guadagno puramente economico?