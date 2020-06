La compagnia Space Adventures porterà 2 turisti alla stazione spaziale nel 2023

La Stazione Spaziale Interazionale ha aperto i suoi "confini" al turismo. Una società statunitense di turismo spaziale, Space Adventures, ha prenotato due posti su una capsula russa Soyuz diretta alla stazione orbitante nel 2023. Uno di quei turisti, inoltre, prenderà parte a una passeggiata spaziale.

Questo è il secondo volo per Space Adventures: la compagnia ha prenotato due posti, sempre sulla Soyuz, per dei passeggeri su un lancio nel 2021. "Abbiamo firmato un contratto con Energia [che fa parte di Roscosmos] che consentirà a due persone di visitare la ISS per 14 giorni", afferma Stacey Tearne, portavoce di Space Adventures. "Durante il loro soggiorno, uno dei partecipanti avrà l'opportunità di condurre una passeggiata nello spazio".

La compagnia ha già trasportato sette passeggeri in otto viaggi verso la stazione spaziale tra il 2001 e il 2009. Ogni volo ha un costo compreso tra i 20 milioni e i 35 milioni di dollari a persona. Nel 2006, inoltre, Space Adventures ha offerto delle passeggiate spaziali ai suoi clienti per un costo aggiuntivo di 15 milioni di dollari e per una piccola escursione di 90 minuti, ma nessuno ha mai accettato il servizio.

"Un cittadino privato che compie una passeggiata nello spazio sarebbe un altro enorme passo avanti nel volo spaziale privato", afferma Eric Anderson, CEO di Space Adventures, in una dichiarazione dell'azienda. "Apprezziamo la possibilità di celebrare due decenni di turismo spaziale orbitale con i nostri partner russi aprendo un'altra prima esperienza in assoluto." All'inizio di quest'anno, Space Adventures ha anche acquistato quattro posti su una capsula SpaceX Crew Dragon in orbita attorno alla Terra per un massimo di cinque giorni.