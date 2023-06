Una compagnia spaziale afferma di aver perso un suo veicolo nello spazio

Un rimorchiatore spaziale, dopo essere stato lanciato in una missione durante il viaggio di SpaceX il 12 giugno, ha iniziato a girare incontrollabilmente dopo essere stato dispiegato, causando alla sua proprietaria, Launcher, la perdita di un altro dei suoi veicoli.

Il veicolo spaziale, chiamato Orbiter SN3, progettato per trasportare piccoli satelliti nella loro orbita corretta dopo il lancio, non è riuscito a caricare le sue batterie con i suoi pannelli solari a causa della sua rapida rotazione, come ha spiegato Launcher in una dichiarazione.

SN3 è il successore del primo veicolo spaziale della compagnia, chiamato SN1, che è stato perso nuovamente dopo il suo lancio nel febbraio 2023 a seguito di un problema di controllo simile. Sfortunatamente, l'Orbiter SN3 trasportava anche i carichi utili di altri tre clienti.

A causa della sua rotazione, Launcher ha rilasciato i carichi utili in anticipo, causando la rotazione anche del suo carico utile principale. La compagnia spaziale privata afferma di aver identificato il problema con SN3 e di essere pronta a fare alcune modifiche per riprovare con SN5 (sì, come potreste aver constatato, i nomi dei veicoli sono con multipli di due, ndr), che è previsto per il lancio - sempre con SpaceX - nel febbraio 2024.

"L'anomalia sembra essere di natura software", ha scritto l'azienda. "Abbiamo iniziato l'implementazione di un'azione correttiva per garantire che questa anomalia non si verifichi di nuovo nelle future missioni e che il veicolo sia più robusto a questo tipo di errore."

Non è ancora chiaro se il mezzo sia stato perso nello spazio, creando altra spazzatura spaziale, o se si sia disintegrato nell'atmosfera.