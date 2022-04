Questa compagnia spaziale è stata criticata a causa di questo lancio pericoloso

La scienza missilistica è difficile. Ingegneri e scienziati devono bilanciare correttamente le numerose variabili per la creazione di un razzo capace di andare nello spazio. Molte volte potrebbero nascere problemi, come quelli mostrati da Pythom Space, che ha recentemente pubblicato un video che ha generato tantissime polemiche.

Il filmato, che potrete trovare qui sopra, mostra gli ingegneri che corrono per salvarsi la vita dopo l'accensione del razzo. La breve clip ha suscitato le ilarità degli utenti del mondo del web. Pythom Space è una piccola compagnia spaziale che mira a raggiungere obiettivi abbastanza ambiziosi. Tra le loro fila abbiamo il loro razzo Eiger, che può decollare da qualsiasi luogo, e il lander Olympus.

Nel loro ultimo video il team ha mostrato quello che in gergo si chiama "micro-salto", ovvero la testimonianza diretta che il razzo è capace di decollare in modo stabile e che i componenti siano stabili e saldi. Secondo quanto affermato da Pythom Space sul loro blog, il micro-salto è stato un successo, poiché il razzo si "é forse sollevato di mezzo metro da terra".

A far suscitare l'ilarità è stata la vicinanza degli ingegneri al sito di lancio del razzo, che si trovavano pericolosamente vicini. Un commentatore, l'ingegnere aerospaziale Jordan Noone, ha dichiarato che degli "studenti universitari avrebbero fatto sicuramente di meglio". Altri erano preoccupati per la nuvola arancione nelle loro vicinanze, affermando che molto probabilmente era tossica.

A causa di tutte le critiche ricevute, Pythom Space ha affermato che il loro obiettivo è quello di mostrare a tutti la "vera realtà del settore". "Nel vero spirito Pythom abbiamo intenzione di mostrare le cose come sono, avevamo pubblicato un video del salto, comprese le parti "spaventose", normalmente nascoste nell'industria aerospaziale", scrive la compagnia.

Tra le risposte, più o meno sensate, i ragazzi di Pythom Space hanno spiegato che il razzo è alimentato da carburante "green" che non crea le nuvole tossiche come gli altri razzi. Insomma, sicuramente lontani da essere accostati a SpaxeX, questa piccola compagnia spaziale ha ancora molta strada da fare.