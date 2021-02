Quali compagnie aderiscono al bonus PC? La lista aggiornata

Continuiamo a discutere del bonus pc ed internet da 500 Euro, che è divenuto legge lo scorso Ottobre ed è già stato largamente richiesto da molti utenti. Quest’oggi ci soffermiamo su un aspetto importante: le compagnie telefoniche che aderiscono al piano.

Dopo avervi spiegato come richiedere il bonus PC ed internet, con i relativi requisiti e la procedura da seguire per ottenerlo, è il tempo di fare il punto sugli operatori e le offerte proposte a coloro che rispettano i requisiti.

In nostro soccorso arriva, come sempre, il sito di Infratel che propone una dashboard aggiornata con tutte le informazioni del caso.

E’ infatti disponibile a questo indirizzo la lista degli operatori accreditati, aggiornata quotidianamente ed ogni qualvolta ci sono novità. E’ disponibile però anche la lista degli operatori accreditati con le relative offerte.

Negli ultimi giorni è stato però registrato un aumento delle società che hanno deciso di aderire al piano del Governo Italiano, che prevede l’erogazione di un buono da 500 Euro che garantisce uno sconto sull’offerta di connettività ed un tablet o PC, non in comodato d’uso.

Le liste in questione si riferiscono alla situazione ad oggi, domenica 14 Febbraio 2021, ma come sempre consigliamo sempre di affidarvi al sito web di Infratel per eventuali novità. La richiesta deve essere presentata direttamente agli operatori telefonici.