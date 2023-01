In questo luogo compaiono misteriosamente delle antenne e nessuno sa il motivo

Dopo la storia dei numerosi monoliti "emersi" in varie parti del mondo e che avevano affascinato il popolo dell'internet, adesso sembra esserci un nuovo mistero: nell'ultimo anno nello Utah sono misteriosamente comparse numerose antenne tutte collegate a una scatola nera chiusa a chiave sulle colline di Salt Lake City.

L'ultimo dispositivo in questione è stato rimosso dalle colline mercoledì scorso dai funzionari della città. Le antenne, che sono state trovate intorno alle colline nell'ultimo anno, sono tutte collegate a un pannello solare e a un vano batteria chiuso. Negli ultimi tempi il posizionamento di questi dispositivi è perfino aumentato e l'ultimo è stato trovato a 2.100 metri.

"Le antenne sono state imbullonate in diverse cime e creste delle colline", afferma incredulo Tyler Fonarow, responsabile dei sentieri ricreativi di Salt Lake City. "È iniziato con uno o due antenne, e ora ce ne sono fino a una dozzina." Sono stati trovati altri dispositivi nei terreni del Forest Service e dell'Università dello Utah, sebbene quest'ultima abbia negato il coinvolgimento nella faccenda.

Non sappiamo cosa siano: i più cospiratori sostengono l'ipotesi delle stazioni numeriche, mentre le risposte più plausibili li descrivono come dei trasmettitori di segnali o piattaforme utilizzate per il mining di criptovalute. L'ultima antenna recuperata è nella gamma dei 900 megahertz, la stessa utilizzata dalla Blockchain di Helium.

"Finché non è pericoloso, non ci interessa davvero", afferma infine Fonarow. "Vogliamo solo che le persone smettano di farlo, così possiamo tornare a prenderci cura delle nostre terre."