Compare online il misterioso Google GX7AS: si tratta di Pixel 6A?

Nel 2022, come di consueto, Google ha in programma di lanciare almeno due smartphone, ovvero Google Pixel 6A e Google Pixel 7. Oggi, uno di questi due smartphone, oppure il rumoreggiato Google Pixel Fold, è spuntato in rete con il model number GX7AS, e i rumor hanno iniziato a fare il giro del web.

Nello specifico, lo smartphone è comparso sul database della certificazione indiana BIS, che però non lascia trapelare altre informazioni circa il design o la scheda tecnica del device. Al momento, infatti, sappiamo che il dispositivo registrato è uno smartphone e nulla di più. Nemmeno fare confronto con la storia di lanci di prodotti Google in India è di aiuto, dal momento che l'ultimo smartphone di Big G arrivato in India è Pixel 4A.

Insomma, quello che è apparso sulla certificazione BIS potrebbe essere l'imminente Google Pixel 6A o il Pixel 7 con chip Tensor 2. L'indiscrezione è resa interessante dal fatto che lo smartphone dovrebbe essere lanciato a breve, almeno in India, poiché il suo passaggio per un ente di certificazione significa solitamente che il device è pronto per la vendita sia a livello hardware che in termini di software.

Considerato che, tradizionalmente, l'India è uno degli ultimi mercati di riferimento per Big G, poi, è molto probabile che il fantomatico smartphone arriverà anche nel resto del mondo in contemporanea con la release nel Paese asiatico, che dunque potrebbe essere più vicina del previsto. Per questo motivo, gli esperti concordano nel ritenere che lo smartphone comparso sul sito della BIS sia Pixel 6A, poiché il lancio di Pixel 6A a maggio è già stato riportato da diverse fonti.

Se invece lo smartphone fosse il prossimo device flagship della linea Pixel, la sua presenza sul database BIS significherebbe un anticipo della data di uscita di Pixel 7 di almeno tre mesi, poiché lo smartphone, almeno secondo i rumor trapelati fino ad ora, dovrebbe vedere la luce a settembre o ottobre.

Quella dell'anticipo di Pixel 7, comunque, non è una possibilità così remota, poiché Google potrebbe decidere di svelarlo prima dell'estate per lasciare più spazio a Pixel Fold, il cui lancio dovrebbe essere fissato proprio a ottobre.