La comparsa di strane dune circolari ha incuriosito gli astronomi

Il Pianeta Rosso ospita una bioma desertico freddo e, in quanto tale, non è una rarità la formazione di dune dalla sagoma curiosa; per fortuna, c’è il Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA a tenere sotto controllo il suolo marziano.

L’ultima immagine rilasciata dall’Agenzia, tuttavia, ha reso noto qualcosa di sicuramente insolito: ci sono dune dalla forma perfettamente circolare su Marte.

“Su Marte sono comuni dune di sabbia di molte forme e dimensioni. In questo esempio, le dune sono quasi perfettamente circolari, il che è insolito", spiega Alfred McEwen, professore di geologia planetaria alla University of Arizona. “Sono ancora leggermente asimmetriche, con ripide pareti all'estremità sud. Questo indica che la sabbia generalmente si sposta verso sud, ma i venti possono essere variabili».

La fotocamera spaziale è riuscita a cogliere in flagrante siffatta manifestazione in quanto sta osservando, già da tempo, i cambiamenti stagionali nell’emisfero settentrionale del pianeta (in particolare, il lento passaggio dall’inverno alla primavera). Sfortunatamente il pattern a pois del suolo marziano non è più visibile già dall’immagini più recenti.

Ciò che ci ha permesso di ammirare siffatta unicità è l’High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), un obiettivo con una risoluzione di 30 centimetri per pixel.

Potete visionare le immagini delle dune circolari da questo link.