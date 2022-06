Sono comparsi due misteriosi crateri 'gemelli' sulla Luna. Chi o cosa è stata la causa?

Un doppio cratere sulla nostra amata Luna. È questo il paesaggio che la NASA ha fotografato in questi mesi. Il rilievo sarebbe il risultato di uno schianto sulla superficie lunare da parte di pezzi di navicelle spaziali. Ciò che lascia perplessi è comunque il doppo solco formatosi.

Gli inaspettati doppi crateri aggiungono un ulteriore strato di stranezza a un mistero che ha confuso gli osservatori spaziali da gennaio, quando Bill Gray, un astronomo statunitense e sviluppatore di software per tracciare oggetti vicini alla Terra, predisse che il pezzo di spazzatura spaziale in orbita avrebbe colpito il lato opposto della luna nel giro di pochi mesi, secondo quanto riportato in precedenza da LiveScience.

Quando Gray ha individuato per la prima volta i detriti, ha suggerito che si trattasse del secondo stadio di un razzo Falcon X lanciato da Space X di Elon Musk nel 2015. Ma osservazioni e analisi successive dei dati orbitali hanno suggerito che l'oggetto fosse lo stadio superiore esaurito del China’s Chang'e 5-T1 Rocket, un veicolo spaziale (dal nome della dea cinese della luna) lanciato nel 2014. I funzionari cinesi, tuttavia, non erano d'accordo, sostenendo che lo stadio superiore di questo razzo è rimasto bruciato nell'atmosfera terrestre anni fa.

Ad oggi, almeno 47 corpi di razzi della NASA si sono schiantati sulla luna, secondo l'Arizona State University, ma "il doppio cratere è stato inaspettato", ha scritto la NASA in una nota. "Nessun altro impatto di elementi di un razzo, sulla Luna, ha creato doppi crateri prima d’ora".

Gli scienziati stanno ancora ipotizzando cosa potrebbe aver creato i due crateri. Una possibilità è che i crateri siano stati formati da un pezzo di detriti che aveva due grandi protuberanze a ciascuna estremità, anche se questo scenario sarebbe insolito, hanno affermato i rappresentanti della NASA.

"In genere un razzo esaurito ha una massa concentrata all'estremità del motore; il resto dello stadio del razzo consiste principalmente in un serbatoio di carburante vuoto", secondo la dichiarazione.

Un razzo Long March 3C ha lanciato Chang'e 5 T1, la prima missione lunare senza equipaggio di andata e ritorno della Cina, dal centro di lancio del satellite Xichang nell'ottobre 2014.

Poiché è probabile che il razzo si sia completamente disintegrato al momento dell'impatto, non è chiaro se l'indagine sui crateri fornirà grandi indizi sulla sua controversa origine. Ma alcuni astronomi pensano di aver già capito la maggior parte del mistero. Gray ha scritto sul suo blog, subito dopo il rilascio delle immagini, che l'oggetto è "identificato in modo abbastanza definitivo come il booster Chang'e 5-T1".

L'oggetto (a cui è stato assegnato il nome temporaneo WE0913A) è stato intravisto per la prima volta dal Catalina Sky Survey, una serie di telescopi vicino a Tucson. Tuttavia, WE0913A non era in orbita attorno al sole, come farebbe un asteroide, ma era invece in orbita attorno alla Terra. Gray sospettava che l'oggetto fosse di fabbricazione umana.

Sebbene questo sia il primo pezzo di spazzatura spaziale a scontrarsi involontariamente con la luna, non è la prima volta che un satellite di fabbricazione umana si è schiantato lì. Nel 2009, il satellite di osservazione e rilevamento del cratere lunare della NASA è stato deliberatamente lanciato contro il polo sud della luna a 9.000 km/h, scatenando un pennacchio che ha consentito agli scienziati di studiare le composizioni chimiche del ghiaccio d'acqua. La NASA ha anche smaltito i razzi Saturn V del programma Apollo lanciandoli sulla luna.

Gray ha affermato che la confusione che circonda l'identità dell'oggetto evidenzia una reale necessità per le agenzie spaziali e le società private di tutto il mondo di sviluppare procedure migliori per tracciare i razzi che inviano nello spazio profondo (che eviterebbe anche che tali oggetti vengano scambiati per asteroidi minacciosi per la Terra).