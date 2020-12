È comparso un nuovo monolite: questa volta in Romania, ed è un po' diverso dal primo

Si continua a parlare ancora una volta di monoliti. Dopo essere stato scoperto negli Stati Uniti, precisamente nelle montagne rocciose dello Utah (che adesso sembra essere scomparso nel nulla), un secondo monolite sembra essere stato trovato in Romania. Ma andiamo con ordine.

Il monolite dello Utah è stato scoperto da un ricercatore che stava controllando i numeri delle popolazioni di pecore di montagna della zona, quando dall'elicottero lo scienziato ha avvistato la misteriosa struttura metallica. Lui e il pilota sono scesi per controllare cosa fosse il curioso oggetto, e si sono ritrovati davanti a un monolite alto circa tre metri. Qui è iniziata la storia.

Il popolo del web è andato in delirio per la scoperta, e ha trovato perfino il luogo - tenuto nascosto dai funzionari del luogo - in cui si trovava la struttura (potrebbe aver perfino risolto il mistero a dirla tutta). Attualmente, però, il monolite delle montagne rocciose dello Utah è scomparso ed è riapparso in Romania.

Quello che si trova nel Paese dell'Europa sudorientale è quasi identico al primo, ma non del tutto. Questo, scoperto di recente, ha dei cerchi scarabocchiati su di esso, e sembra che la sua installazione sia stata effettuata velocemente e senza troppa cura, a giudicare dalla quantità di terra smossa nei lati.

È, inoltre, anche apparentemente più alto - quasi 4 metri - ed è stato scoperto giovedì scorso in cima alla collina di Bâtca Doamnei, vicino alla città di Piatra Neamt. "Si trova su una proprietà privata, ma non sappiamo ancora chi sia il proprietario. Si trova in un'area protetta di un sito archeologico", ha dichiarato Rocsana Josanu, funzionario di Neamt Culture and Heritage. "Prima di installare qualcosa lì, avevano bisogno del permesso del nostro istituto, che deve poi essere approvato dal Ministero della Cultura".

Insomma, sicuramente si tratta di una sorta di installazione artistica di qualche genere, che sta sicuramente dando i suoi frutti, poiché il mondo del web ha gli occhi puntati sulla faccenda. Ci resta solo una domanda adesso: dove sarà installato il prossimo monolite?