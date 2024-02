Questa foto a cardio palma nello spazio mostra un astronauta senza 'cinture'

Molti di noi hanno in mente le scene iniziali del film Gravity (di cui potete trovare ancora la nostra recensione), in cui due provetti astronauti, impersonati da Sandra Bullock e George Clooney, vagavano nello spazio attorno alla Terra, senza alcun vincolo.

Non sono molti a sapere che proprio quest'anno la tecnologia che ha permesso d'immaginare quelle scene compie 40 anni. Il 7 febbraio del 1984, Bruce McCandless II fu infatti il primo a eseguire la prima passeggiata spaziale tramite il Manned Maneuvering Unit (noto agli amici più fidati come MMU), l'innovativo jetpack progettato dalla NASA, che consentiva agli astronauti di muoversi nello spazio senza essere legati ad una navicella.

Fino ad allora gli astronauti per muoversi nello spazio dovevano ancorarsi alla superficie esterna delle navicelle tramite delle corde o usare uno scomodo braccio robotico, soprannominato dagli ingegneri "raccoglitore di ciliegie" o Remote Manipulator System.

Alcune versioni aggiornate di questo braccio robotico vengono tutt'oggi utilizzate in alcune missioni, fungendo spesso d'ancora ai jetpack utilizzati per effettuare movimenti rapidi attorno alla ISS, ovvero alla Stazione spaziale Internazionale, alle navicelle o alle sonde.

Quando Bruce McCandless II testò per la prima volta l'MMU, ad attenderlo fuori c'era un suo collega, Robert Lee "Hoot" Gibson, che era a sua volta legato al Remote Manipulator System per compiere degli esperimenti e monitorarlo dalla media distanza. Gibson decise anche di scattare delle foto del momento, che sarebbero diventate fra le più celebri (e terrificanti) dell'esplorazione spaziale.

"Quello che ho fatto è stato spostare la telecamera in modo che Bruce non fosse proprio al centro dell'immagine. Ho scattato la foto quando la camera era sul bordo del timone dell'orbiter. È stata una foto davvero fantastica" ha commentato Gibson, in una manifestazione della Nasa che ha celebrato l'evento.

Di questo momento storico è disponibile anche un video, che abbiamo integrato all'interno di questo articolo. Se volete provare emozioni forti, vi consigliamo di vederlo.