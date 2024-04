I compiti di matematica fanno più male che bene, per uno studio

Al giorno d'oggi l'educazione è sempre più al centro dell'attenzione e proprio per questo in tal contesto emerge uno studio che mette in discussione la tradizionale pratica dei compiti a casa, in particolare quelli di matematica, sollevando dubbi sulla loro efficacia nel rafforzare l'apprendimento degli studenti.

Condotta tra le famiglie canadesi, questa ricerca ha messo in luce come i compiti di matematica, specialmente quelli di elevata complessità, possano non solo non aiutare ma addirittura ostacolare il progresso degli alunni, generando tensione e frustrazione sia negli studenti che nei loro genitori.

L'indagine, portata avanti dall'Università del Sud Australia e dall'Università St Francis Xavier del Canada, ha coinvolto otto famiglie con bambini di terza elementare, età in cui i primi test standardizzati di matematica fanno la loro comparsa.

Tra queste mura domestiche, la matematica è stata descritta come una materia ostica e fonte di eccessivo lavoro supplementare, un'opinione condivisa tanto dai piccoli studenti quanto dai loro genitori. Uno dei principali problemi rilevati riguarda la complessità dei compiti assegnati, spesso tali da non poter essere completati nemmeno con l'aiuto di un adulto, sollevando interrogativi sulla loro stessa finalità.

Questi compiti non solo prolungano l'orario di andare a letto, invadendo il tempo dedicato alla famiglia, ma possono anche minare l'autostima dei bambini, generando sentimenti di inadeguatezza. Inoltre, l'evoluzione nei metodi di insegnamento della matematica ha creato una distanza tra le generazioni, con i genitori a volte incapaci di aiutare i propri figli a causa di approcci e tecniche di risoluzione dei problemi diversi da quelli appresi a loro tempo.

Ciò può intensificare ulteriormente la pressione su bambini e genitori, specialmente le madri, che spesso si trovano a dover assistere i figli nei compiti, e può alimentare stereotipi negativi legati al genere in ambito matematico. Questo studio, seppur basato su un campione limitato, rispecchia una narrazione comune nel mondo dell'educazione, sollecitando una maggiore attenzione nella definizione dei compiti a casa, affinché siano adeguati e non allontanino gli studenti dalla materia.

