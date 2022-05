È stato compiuto uno sterminio di 5 milioni di api in un aeroporto

Circa 5 milioni di api dovevano prendere un aereo per andare in Alaska. Purtroppo, però, queste creature (che sanno anche distinguere i numeri dispari da quelli pari) non sono mai arrivate in questo luogo. Le casse contenenti le api, infatti, sono state tenute al sole per un periodo lungo e gli insetti sono morti a causa del calore.

Le creature originariamente dovevano essere inviate dalla città di Sacramento, in California, all'apicoltore Sarah McElrea di Anchorage in Alaska. Le api non sono originarie della regione, ma gli insetti impollinatori vengono importati per scopi commerciali, hobbisti e di impollinazione.

Tuttavia, il volo è stato modificato all'ultimo momento e sono state mandate, invece, ad Atlanta dove avrebbero preso successivamente un volo per Anchorage. L'aereo che trasportava le api non è atterrato in tempo e gli insetti sono stati lasciati con il carico dell'aeroporto. Poiché alcuni di questi insetti erano "evasi" dal container in cui si trovavano, i funzionari hanno deciso di spostarli fuori.

Cinque milioni di api sono state tenute fuori dalla stiva su asfalto caldo per tre giorni. La conclusione? La morte di una buona parte di queste creature. "Fuori faceva molto caldo, le api dovevano essere mantenute al fresco e avevano bisogno di sciroppo di zucchero per sopravvivere", ha dichiarato l'apicoltore Edward Morganal.

Addirittura, secondo quanto riportato, i contenitori delle api erano stati capovolti, il che aveva reso loro impossibile raggiungere il cibo contenuto al loro interno. Sebbene il numero totale di perdite non sia noto, gli esperti hanno fatto il possibile per salvare le creature.