La più complessa rete di alleanze non umana ha lasciato i ricercatori senza parole

Qual è la più complessa rete di alleanze del regno animale? Ovviamente quella degli esseri umani. Tuttavia, oltre a noi, al secondo posto del podio troviamo una specie molto famosa per la loro intelligenza. Sono sempre mammiferi, ma si trovano in acqua, e stiamo parlando dei delfini, creature straordinariamente intelligenti e ipersociali.

Nonostante utilizzino un modo molto schifoso per riconoscersi a vicenda, questi animali sanno risolvere problemi complessi, usare strumenti, conoscere e ricordare altri delfini per nome dopo decenni e sono perfino capaci di formare alleanze. Nel 1992 degli studi avevano osservato che i maschi della specie potevano allearsi per perseguire un obiettivo comune: garantirsi maggiori opportunità di accoppiamento, proteggendo le femmine e tenendole lontano da gruppi di altri concorrenti.

Tuttavia questa scoperta era solo la punta dell'iceberg. In un nuovo studio i ricercatori hanno mostrato prove di reti di alleanze multi-ordine più intricate di quanto si credesse a prima vista. I ricercatori dell'Università di Bristol, dell'Università di Zurigo, dell'Università del New South Wales e dell'Università del Massachusetts, dopo aver studiato 121 delfini tursiopi indopacifici maschi adulti, sono rimasti sbalorditi.

Oltre alla formazione di gruppi atti a controllare le femmine - un'usanza piuttosto raccapricciante - sono state anche notate alleanze di secondo e terzo ordine. Quelle di secondo ordine sono formate da due o più alleanze di primo ordine e il loro legame può durare decenni, mentre quelle di terzo ordine sono formate a loro volta da legami con più alleanze di seconda gerarchia.

Una tale cooperazione tra i gruppi è più importante di quanto si pensasse in precedenza, poiché sembra contribuire in modo significativo al successo riproduttivo maschile. Più forti sono queste alleanze, più i maschi sono capaci di riprodursi con le femmine e di difendere i loro diritti di accoppiamento contro altri gruppi.

Le alleanze multi-ordine, sostengono i ricercatori che hanno perfino dato dei nomi ai differenti insiemi, sono molto simili a quelle nostre; dovete immaginare, infatti, un gruppo di umani che coopera con un villaggio vicino per proteggere la propria terra da altri villaggi, che possono crescere in tribù, confederazioni, regni, repubbliche, unioni o federazioni. Solo gli esseri umani superano le reti di alleanze dei delfini in termini di dimensioni e complessità in tutto il regno animale.