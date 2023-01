La complessità di questa sindrome ti farà dimenticare quant'è imbarazzante!

Spesso e volentieri, coloro che hanno subito un intervento di amputazione accusano un dolore molto strano, in quanto pare provenire da un arto che ormai non c’è più: questa condizione è comunemente nota come sindrome dell’arto fantasma.

Tuttavia, questa patologia non si palesa solo in casi di eliminazione di braccia o gambe, ma anche quando vengono rimosse altre parti del corpo, come i seni, la lingua o organi interni. C’è, però, un caso particolare che è riuscito a ritagliarsi un posto tra le patologie che emergono a seguito di un intervento: la sindrome del retto fantasma.

Nel mondo ci sono moltissime persone che hanno subito un operazione di asportazione del retto e del colon e che, a seguito di questa, si ritrovano ad accusare dolori che in realtà non dovrebbero sentire.

“Le persone che hanno perso un arto, sentono ancora dolore o prurito o sentono che il loro arto è ancora lì”, ha detto Sam Cleasby, una donna che ha subito una colectomia nel 2013, alla BBC. “È come se il tuo cervello non sapesse che non è più lì”.

La sindrome colpisce tra il 32% e il 68% dei soggetti a cui è stato asportato il retto; tuttavia, i suoi effetti differiscono di caso in caso: circa la metà delle persone provano un dolore indescrivibile, mentre altri avvertono sensazioni simili al prurito, sentono il bisogno di defecare, tentano la contrazione dell’ano oppure sentono pungere in maniera assai violenta.

Cleasby racconta che la mattina, dopo un buon caffè, avvertiva abitudinariamente lo stimolo di andare al bagno e questa sentore si manifestava anche dopo aver perso l’organo responsabile del processo.

“A distanza di poche settimane dall'intervento, avverto ancora i vecchi sintomi del retto fantasma”, spiega la donna.

