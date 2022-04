Per la prima volta è stato completamente mappato 'un osso' della Via Latta

La nostra Via Lattea è un crogiolo di stelle, nebulose e tantissimi altri corpi celesti tutti riuniti e governati da un'incredibile interazione gravitazionale comune ma, nonostante i molti studi, è tutt'altro che ben esplorata. Di recente, però, gli scienziati hanno mappato completamente una sezione.

La zona analizzata è spesso chiamata informalmente come "osso" della Via Lattea, ovvero una di quelle sezioni ricche di filamenti e gas che costituiscono proprio la struttura portante della nostra galassia.

L'osso appena mappato è chiamato G47, ed è situato in uno dei bracci a spirale della galassia e misura circa 195 anni luce di lunghezza; per arrivare ad una mappatura completa è stato utilizzato l'Osservatorio Stratosferico per l'Astronomia Infrarossa (SOFIA), che abbiamo già imparato ad apprezzare per via di una recente e incredibile scoperta riguardo la Luna. Si tratta di un osservatorio installato su enorme Boeing appositamente modificato, rendendolo l'osservatorio aeromobile più grande al mondo.

I risultati ottenuti dalle ricerche di SOFIA sono stati sbalorditivi, secondo gli scienziati. In particolare è stato notato che i campi magnetici dell'ossatura sono più disordinati del previsto. Questa notizia può aiutare i ricercatori a comprendere meglio la formazione delle galassie, ma anche a capire come avviene l'evoluzione stellare all'interno di esse.

"Prima di SOFIA, era difficile visualizzare i campi magnetici ad alta risoluzione su tutte le ossa", ha affermato l'astrofisico Ian Stephens della Worcester State University, nel Massachusetts. "Ora siamo in grado di ottenere tante misurazioni indipendenti, permettendoci di approfondire l'importanza del campo magnetico in queste enormi nubi filamentose".

Le ossa della Via Lattea sono state scoperte solo di recente, più precisamente nel 2013, e da allora gli studi sulla loro natura sono diventati via via sempre più dettagliati e complessi. Quello di oggi è solo un piccolo, grande passo verso una comprensione più estesa di quella è la vera intelaiatura scheletrica della nostra galassia.

Tuttavia, studiarle non è semplicissimo, dal momento che - come avviene anche nel nostro corpo - si tratta di sezioni incredibilmente dense, molto più rispetto alle zone limitrofe. Le ricerche nell'infrarosso (come fatto da SOFIA) possono dare una grande mano a vedere oltre quello che non riusciamo a percepire nel visibile, e con l'avvento delle nuove tecnologie è chiaro che sarà possibile scoprire molto di più nei prossimi anni.

Per la sua considerevole importanza, lo studio è stato pubblicato sull'Astrophysical Journal Letters.