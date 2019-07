Il completamento automatico di YouTube ha un problema con gli spoiler

Sul web si sta a lungo parlando della funzione di completamento automatico delle ricerche di YouTube, che secondo quanto lamentato da alcuni avrebbe un grave problema con gli spoiler. Non è la prima volta che la questione salta agli onori della cronaca, e già lo scorso Agosto alcuni giornali ne avevano parlato.

Nelle ultime ore il tema è diventato nuovamente di attualità, a causa delle lamentele di vari utenti che inserendo i termini "Iron Man" o "Cersei" si sono ritrovati nelle opzioni di completamento automatico di YouTube spoiler su Game of Thrones e Avengers: Endgame.

Le idee per affrontare il problema sono tante: alcuni hanno chiesto a YouTube di esaminare manualmente i risultati automatici delle ricerche per i termini correlati a film o contenuti di successo, in modo tale da evitare spoiler, ma è chiaro che una decisione di questo tipo richiederebbe uno staff dedicato ed un nuovo team di moderazione.

Molti utenti, evidentemente infastiditi dagli spoiler, hanno affermato che "le piattaforme sono diventate brave nel rilasciare dichiarazioni pubbliche su novità che alla fine non hanno molto effetti". La ricercatrice Rebecca Lewis sul proprio account Twitter ha sottolineato che "qualsiasi cambiamento nella giusta direzione è positivo, ma le piattaforme continuano a fare promesse che non mantengono".

Le nuove critiche arrivano in un periodo particolare per YouTube, che sta combattendo contro la diffusione di video estremisti, di suprematisti bianchi e teorie di cospirazione. Di recente la piattaforma ha introdotto una nuova serie di strumenti per difendere i copyright.