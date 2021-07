Completata la prima attività extraveicolare intorno la Stazione Spaziale Cinese

La Cina continua ad imporsi come uno degli stati più forti ed influenti nel campo dell'esplorazione spaziale: la nuova stazione spaziale Tiangong sta prendendo vita, e di recente alcuni astronauti hanno completato un'attività extraveicolare fondamentale per l'avanzamento dei lavori.

I compiti all'esterno della Stazione hanno richiesto circa sette ore, e son stati necessari due astronauti per completare ogni task programmata nei tempi previsti. L'EVA in questione era preventivata già da tempo e aveva lo scopo di predisporre dispositivi utili al funzionamento della stazione spaziale stessa, garantendo anche un miglior supporto per l'assemblaggio dei futuri moduli.

C'è stata occasione anche per simulare e testare anche alcune procedure d'emergenza, in modo da impratichire e far fare esperienza preziosa gli astronauti Liu Boming (54 anni) e Tang Hongbo (45 anni). Il terzo membro dell'equipaggio, Nie Haisheng, non ha partecipato ad attività all'esterno della Stazione, ma ha continuato a lavorare all'interno del modulo centrale.

"Shenzhou 12" è stata la prima missione in assoluto con equipaggio umano diretta verso la stazione Tiangong, ed è partita dalla Terra il 17 giugno 2021. Per adesso la stazione è costituita da un solo modulo, denominato Tianhe (traducibile come "armonia dei cieli"), ma i piani per espanderla e portare a compimenti i lavori sono stati già ben definiti e si prevede che la stazione possa essere operativa entro la fine del 2022.

Inoltre, la Cina prevede di lanciare entro il 2024 il telescopio orbitale "Xuntian" - simile ad Hubble (il telescopio "con gli occhiali") ma molto più potente - mantenendolo in piano co-orbitale rispetto alla Tiangong. Questo potrà permettere alla stazione e al telescopio di agganciarsi periodicamente e con facilità, rendendo molto più facili gli interventi di manutenzione.

Un altro passo importante per l'esplorazione spaziale cinese è stato fatto, e non è che l'inizio di un futuro ancor più avvincente. Non dimentichiamoci infatti degli incredibili traguardi ottenuti su Marte grazie alle spettacolari foto del rover Zhurong.