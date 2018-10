Completato con successo il volo commerciale più lungo al mondo

Un aereo di linea Airbus è atterrato a Newark nel New Jersey venerdì mattina, dopo quasi 18 ore di viaggio. Decollato dall'aeroporto di Singapore, ha completato il volo commerciale più lungo al mondo.

Ha segnato la rinascita di una rotta aerea che era stata abbandonata dal 2013.

Il volo SQ22 di Singapore Airlines è arrivato alle 5:29 del mattino, dopo aver lasciato l'aeroporto Changi di Singapore alle 23:23, riferisce il sito web dell'aeroporto internazionale di Newark. si è trattato di un volo della durata di 17 ore e 52 minuti, e l'aspetto curioso è che l'atterraggio era previsto dopo 18 ore di viaggio.

L'aereo trasportava 150 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio che hanno percorso in totale 16.500 chilometri.

Le dichiarazioni dei passeggeri sono molto singolari: "Mi sento perfettamente riposato", ha detto Kristopher Alladin, un canadese di 37 anni. "Sono fortunato perché riesco a dormire sull'aereo". "Anche se sei in eco premium, ti senti come se fossi in prima classe", ha continuato Alladin, aggiungendo che aveva preso lo stesso volo nel 2008. "Il volo è stato molto scorrevole, molto silenzioso".

"Il volo è stato fantastico, fluido, divertente e finito troppo velocemente!", dichiara Danny Ong, un ingegnere e appassionato di volo, dopo essere atterrato a Newark. "I membri dell'equipaggio erano attenti, professionali ed hanno risposto prontamente".

Un biglietto di sola andata da Singapore a New York su questo volo costa circa $2.150 in economica e $3.500 per andata e ritorno, secondo il sito web di Singapore Airlines. Singapore Airlines ha in passato percorso la rotta per nove anni utilizzando il velivolo A340-500 quadrimotore, prima di abbandonarlo nel 2013 perché gli alti prezzi del petrolio avevano reso il servizio troppo costoso. I passeggeri hanno viaggiato a bordo dell'Airbus A350-900ULR, più efficiente nei consumi, che consuma il 25% in meno di carburante rispetto al suo predecessore.

Questa rotta ha superato il precedente volo di linea diretto più lungo: Era il Qatar Airways Flight 921 da Auckland a Doha, che impiega 17 ore e 40 minuti.