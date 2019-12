E' stato completato il primo volo di prova di un aereo civile elettrico

Lo scorso 10 Dicembre è stato completato con successo il primo volo di test per un aereo civile elettrico. La prova è stata effettuata a Vancouver, in Canada, utilizzando un idroplano progettato dalla compagnia Harbour Air in collaborazione con gli australiani di Magni X, ed è durata circa quindici minuti.

Secondo quanto riportato dal Guardian, dell'aereo si sarebbero serviti sei passeggeri. A livello tecnico, l'idroplano ha sfruttato il motore elettrico da 560 kW, ed è stato pilotato da Greg McDougall, il fondatore e presidente della stessa Harbour Air, che a seguito del test ha annunciato le sue intenzioni di dotare di motori elettrici tutti i quaranta aerei presenti nella sua flotta.

Oltre all'efficienza energetica, l'elettrificazione permetterebbe alla società di risparmiare milioni di Euro di manutenzione poichè i motori elettrici richiedono meno interventi di questo tipo.

Ovviamente soddisfatto anche Roei Ganzarski, amministratore delegato della società australiana magniX, secondo cui questo test "dimostra che l'aviazione commerciale in forma completamente elettrica può funzionare. E' un nuovo inizio".

L'aviazione civile è infatti una delle fonti di emissioni di carbonio con la crescita più elevata, e sono tante le compagnie aeree che stanno lavorando per ridurle. Lampante è l'esempio di easyJet, che è diventata la prima società a zero emissioni.