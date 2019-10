Completato il volo senza scalo da New York a Sydney: è record

La compagnia aerea Qantas ha confermato di aver completato con successo il primo di una serie di voli di prova diretti tra New York a Sydney, in diciannove ore, grazie ad un Boeing 787-9 Dreamliner contenente circa 50 passeggeri, i piloti ed il personale medico che ha monitorato gli utenti.

Dati alla mano, si tratta del volo commerciale più lungo di sempre, e rientra in un progetto a più ampio raggio che prevede la raccolta di dati medici sull'impatto di voli di tale durata sulla salute delle persone. Prima del via Qantas ha ovviamente messo in campo tutte le precauzioni del caso: ai passeggeri non è stato ad esempio consentito trasportare nessun bagaglio da stiva, e la flotta è stata ridotta all'osso, mentre l'aereo è stato caricato con il massimo del combustibile supportato.

I medici a bordo hanno inoltre invitato i passeggeri, prima della partenza, a puntare gli orologi sul fuso orario di Sydney e sono stati tenuti svegli fino all'orario del tramonto in Australia, per ridurre al minimo l'impatto del jet-lag.

Come dicevamo poco sopra, ed evidenziato anche dalla BBC, i dottori a bordo hanno effettuato una serie di test medici anche su piloti ed assistenti di volo.

Complessivamente il volo è stato completato in 19 ore e 16 minuti ed ha coperto una distanza di 16.200 chilometri.