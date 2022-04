Complimenti umanità: il 99% della popolazione mondiale respira aria inquinata

Secondo quanto ha affermato un nuovo documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblicato proprio nelle ultime ore, il 99% della popolazione mondiale respira aria inquinata. La notizia proviene dall'ultimo aggiornamento della qualità dell'aria dell'OMS, che ha raccolto dati da oltre 6.000 città in 117 paesi.

Così come è facile immaginare, la peggiore qualità dell'aria si trova nei paesi a basso e medio reddito in cui solo l'1% delle città soddisfa le linee guida sulla qualità dell'aria dell'OMS; mentre l''aria nel 17% dei paesi ad alto reddito scende al di sotto delle soglie raccomandate dall'OMS per PM 10 e PM 2,5 (particolato fine).

Il particolato, specialmente quello fine, è un vero e proprio problema perché è in grado di penetrare in profondità nei polmoni ed entrare nel flusso sanguigno, causando danni agli organi e al sistema cardiovascolare. Sono tantissimi gli studi che analizzano l'impatto di questi inquinanti sul corpo umano, e le notizie non sono per nulla rassicuranti: gli scienziati hanno trovato collegamenti tra inquinamento e aumenti del rischio di autismo, demenza e perfino nascite premature.

L'OMS stima che l'inquinamento atmosferico sia responsabile di circa 4,2 milioni di morti ogni anno. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS, ha affermato che questa ultima scoperta è solo un altro buon motivo per cui il pianeta ha bisogno di eliminare i combustibili fossili e passare rapidamente alle energie rinnovabili.