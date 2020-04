I complottisti ora stanno incolpando Bill Gates per la pandemia di Coronavirus

Nuova settimana, nuova follia dei complottisti sul Coronavirus. Dopo le accuse al 5G, che sono state smentite da tutti gli scienziati, oggi è la volta di una nuova bizzarra teoria secondo cui Bill Gates avrebbe progettato il virus che da inizio anno sta spaventando il mondo.

A svelarlo un'indagine effettuata da Zignal Labs per il New York Times, secondo cui dall'inizio della pandemia le teorie della cospirazione che accusano Gates per il virus sono state menzionate 1,2 milioni di volte sia sui social media che durante le trasmissioni televisive.

Nello specifico, Zignal Labs ha trovato 16.000 post Facebook che incolpano Bill Gates per la pandemia, i quali hanno ottenuto 900mila mi piace e commenti. I video di YouTube che parlano di questo fantomatico collegamento (che ovviamente non ha alcun fondamento) hanno invece ottenuto 5 milioni di visualizzazioni in totale.

Il tutto sarebbe partito da un filmato collegato a QAnon, che è stato pubblicato anche su Twitter alla fine di gennaio sostenendo che Gates era a conoscenza della pandemia in anticipo. Tale teoria è stata ripresa anche da InfoWars, in un tweet in cui parlava di un brevetto per il vaccino depositato da un gruppo britannico chiamato Pirbright Institute che avrebbe ricevuto finanziamenti dalla Gates Foundation. La verifica da parte di FullFact però ha smascherato la fake news, e portato alla luce che il vaccino non è per il nuovo Sars-CoV-2 ma per un ceppo di Coronavirus che colpisce il pollame.

Il New York Times riferisce che le teorie del complotto che incolpano Gates sono correlate a diverse figure di estrema destra e gruppi no-vax.

Secondo Gates, l'umanità affronterà una pandemia come quella in corso ogni 20 anni, ma con la sua fondazione sta finanziando già una serie di vaccini per debellare il virus che ha bloccato il mondo da inizio 2020.