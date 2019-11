I complottisti tornano alla carica: dicono che Greta Thunberg può viaggiare nel tempo

L'attivista adolescente Greta Thunberg è sicuramente uno dei personaggi più discussi dell'anno. Tuttavia, in pochi si aspettavano che i complottisti arrivassero addirittura a pensare che Greta possa viaggiare nel tempo. No, non stiamo scherzando: qualcuno ha veramente messo in giro questa teoria.

Infatti, sui social network ha fatto il giro del mondo una foto in bianco e nero del 1898 che ritrae tre bambini che lavorano come minatori. La fonte dell'immagine è il sito dell'Università di Washington, che contiene innumerevoli foto che mostrano le realtà esistenti in quel periodo. Ebbene, la bambina in primo piano nella foto ricorda vagamente Greta Thunberg. Chiaramente è solamente una coincidenza, ma indovinate cosa ne pensano i complottisti? Be, secondo loro l'attivista adolescente avrebbe viaggiato nel tempo.

Inutile dire che sui social network molti utenti stanno già ironizzando sulla folle teoria, ma sembra anche esserci qualcuno che ci crede davvero. In particolare, alcuni dicono che si tratterebbe di un segno del destino e che la Thunberg sarebbe venuta per salvarci dalla catastrofe climatica, mentre altri sostengono che sarebbe una sorta di "strega". Insomma, la fantasia si spreca sui social.

Nel frattempo, parlando di cose serie, vi ricordiamo che la Thunberg presto parteciperà alla conferenza sul clima di Madrid, che si terrà dal 2 al 13 dicembre 2019.