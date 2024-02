Le componenti di Apple Vision Pro costano 'solo' 1.542 Dollari, ma attenzione ai calcoli

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, il prezzo complessivo delle componenti di Apple Vision Proè ben lontano dai 3.499 Dollari richiesti dal colosso di Cupertino per portare a casa il suo computer spaziale.

Il rapporto pubblicato da un ricercatore senior di Omdia, David Hsieh, stima che il prezzo totale delle componenti si aggiri intorno a tale cifra, con la parte del leone fatta dai due display micro-OLED che costano 456 Dollari. Il display esterno utilizzato per l’Eyesight costerebbe invece 70 Dollari, mentre il chip M2 con processore R1 avrebbe un ammontare di 240 Dollari, pari a poco più del 15% del costo totale dei materiali.

Come fatto anche in precedenza, visto che stime di questo tipo sono solite essere pubblicate anche per gli iPhone ed altri prodotti d’elettronica lanciati sul mercato, vi mettiamo in guardia dal fare calcoli semplici. Il fatto che Apple venda Apple Vision Pro a 3.499 Dollari e che questo abbia costi di 1.542 Dollari non implica un guadagno netto di 1.957 Dollari.

I 1.542 Dollari infatti non tengono conto della produzione, della spedizione, del marketing tanto meno dei costi di ricerca e sviluppo che per un dispositivo di questo tipo è facile intuire siano molto elevati rispetto agli altri. Chiaramente, non è dato sapere a quanto ammontino questi ultimi costi, in quanto difficili da quantificare, ma attenzione a fare calcoli facili.