Componenti PC, quanto sono comuni i difetti di fabbrica? Rivenditore svela le statistiche

Passato il Natale, la tentazione di investire risparmi e mance in un upgrade per il PC è tanta: con gli eventi di NVIDIA e AMD al CES, che dovrebbero segnare l'arrivo delle GPU mediogamma sul mercato, il momento sembra perfetto. Eppure, in pochi potrebbero conoscere la percentuale di GPU e CPU "fallate" sul mercato, molto più alta del previsto.

A riportare i dati è il rivenditore delle Filippine Hardware Sugar, che li ha raccolti durante un lungo periodo di operatività di quattro anni: certo, non parliamo della mole di dati che potrebbero essere prodotti da retailer come Amazon o Newegg, ma comunque si tratta di un campione piuttosto indicativo.

Non stupisce che le componenti soggette al maggior numero di malfunzionamenti "di fabbrica" siano le GPU, che hanno un failure rate molto più alto delle altre parti per PC. In particolare, sembra che le schede video di Gigabyte siano tra le meno "sicure", dal momento che il tasso di errori di fabbrica di queste ultime si attesta attorno al 5%. Le GPU di MSI, invece, hanno un failure rate molto più basso, pari all'1,5%.

Passando alle schede madri, in questo caso le cose si invertono: considerando MSI e Gigabyte, gli unici due produttori i cui dispositivi vengono venduti da Hardware Sugar, è proprio MSI ad avere il maggior numero di malfunzionamenti per le proprie componenti, pari al 2,4% del venduto totale. Gigabyte, invece, si attesta all'1,8% del totale.

Nel caso delle altre componenti, invece, i failure rate si abbassano sensibilmente, oscillando tra lo 0 e l'1% nel caso dei PSU, con un'eccellenza negli alimentatori di DeepCool, il cui tasso di malfunzionamento è pari allo 0%. Lo stesso discorso vale per le RAM, con le memorie di G.Skill dotate di un failure rate dello 0,66% e quelle di TeamGroup di uno dell'1%.

Segnaliamo infine anche l'ottima fattura degli SSD NVMe di Samsung, anch'essi con un tasso di malfunzionamenti pari allo 0% sul venduto di Hardware Sugar. Per fare un confronto, il failure rate delle stesse componenti di TeamGroup si attesta sull'1,2%.