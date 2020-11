Le componenti di iPhone 12 costano ad Apple circa 373 Dollari

Gli iPhone 12 sono arrivati sul mercato già da qualche settimana e, secondo le ultime analisi di Ming-Chi Kuo, starebbero registrando una domanda superiore alle aspettative ad eccezione di iPhone 12 Mini. A completare il cerchio delle informazioni arriva un interessante rapporto che ha quantificato il costo delle componenti.

Fomalhaut Techno Solutions, complessivamente, ha stimato un costo per le componenti di iPhone 12 di 373 Dollari.

Il pannello OLED dovrebbe avere un prezzo di 70 Dollari e, come ampiamente prevedibile, rappresenta la parte più costosa dell'intera scheda tecnica, a dispetto del chip A14 Bionic che si aggira sui 40 Dollari ad unità. Il prezzo della DRAM SK Hynix è invece stimato intorno ai 12,8 Dollari, mentre la memoria flash targata Samsung Electronics costa 19,2 Dollari ad unità. Infine, il sensore Sony CMOS per il comparto fotografico si aggira tra tra i 7,4 e 7,9 Dollari. Ovviamente queste sono solo le componenti più costose, a cui vanno aggiunte le altre parti che rientrano nella categoria "altri".

Secondo quanto riferito dal Nikkei, iPhone 12 Pro ha un costo stimato di 406 Dollari: sulla differenza pesa il comparto fotografico posteriore, i cui sensori costano tra 5,40 e 7,40 Dollari ciascuno, oltre che la batteria più grande ed il pannello più ampio.

Ovviamente si tratta di una stima "bruta", che non tiene conto dei costi extra sostenuti da Apple per la ricerca e sviluppo, la progettazione software e per il marketing,