Questo comportamento delle balene è stato finalmente decifrato

Oggi che i social media sono al centro del nostro tempo libero, è facile incappare in video di animali curiosi e divertenti. Forse sarà capitato anche a voi di sorridere dinnanzi alle immagini di balene che giocano con le alghe.

Balene grigie, franche australi e settentrionali, megattere: tutte le specie sembrano intrattenersi con il cosiddetto “kelping”. Numerosissimi ricercatori hanno studiato il fenomeno, descrivendolo come momento ludico. Infatti, non sono poche le balene viste giocare coi tronchi o con le meduse.

Nel caso del kelping, oltre che per intrattenimento, l’utilità sta probabilmente nel liberarsi di cirripedi e pidocchi, che fanno impazzire le balene. Naturalmente, comportamenti di questo tipo sono avvistabili perlopiù in regioni dove le alghe abbondano. L’Australia, gli Stati Uniti e il Canada sono le aree di maggior interesse, mentre gli esemplari osservati sono in gran parte megattere, che tendono a migrare più vicino alla costa.

L’evoluta tecnologia dei droni ha ulteriormente sensibilizzato questi studi. In diversi video è possibile osservare interazioni tra alghe e balene che durano circa un’ora. Durante il kelping le balene sollevano le alghe e cercano di tenerle in equilibrio sul rostro, la parte superiore piatta della testa. Trattandosi di un “gioco”, non è raro scorgere atteggiamenti cooperativi tra più balene che rotolano, sollevano e tengono in equilibrio le alghe inscenando una sorta di spettacolo.

Dunque, il kelping è definibile una forma di svago? In parte sì. È spontaneo, divertente ed ha anche dei benefici a lungo termine come il potenziamento della coordinazione e delle capacità di movimento. Tuttavia, pare che il contatto con le alghe abbia effetti anche sul benessere dell’animale.

Così come noi umani conosciamo le alghe sotto forma di impacchi e maschere per il viso, le balene riducono, attraverso le stesse, la carica batterica della loro pelle.

Data la stazza delle balene, tantissimi ospiti indesiderati “salgono a bordo” o trascorrono l’intera vita sul corpo delle balene, causando fastidi pruriginosi. Coprirsi di alghe aiuta questi mammiferi a sbarazzarsi di questi pidocchi molesti.

Simili comportamenti di automedicazione sono stati segnalati in altre creature marine. I delfini, ad esempio, si strofinano su spugne e coralli per curarsi le malattie della cute. Le tartarughe lo fanno per pulirsi il carapace.

Senza alcun dubbio, droni e fotocamere avanzate riusciranno a darci una versione sempre più sviluppata e dettagliata del fenomeno. Per anni, comportamenti strani di animali ci hanno fatto ridere, non conoscendo la reale utilità di quei gesti.

I misteri della natura sono infiniti, ma l’intelligenza e il pragmatismo degli animali sono qualcosa che spesso, e a torto, sottovalutiamo.