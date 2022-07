Il comportamento di questo fungo nelle mosche vi disgusterà peggio di un horror

Ci sono tanti funghi parassiti da brividi che non vi faranno dormire la notte. Ad esempio l'Entomophthora muscae infetta e rende "zombie" le mosche domestiche e invia segnali chimici irresistibili che spingono i maschi ad accoppiarsi con il corpo esamine della femmina "zombificata" dal fungo. Sì, peggio di un film horror.

Attirando il maschio, quindi, il fungo può trasferirsi nel nuovo ospite e avere maggiori possibilità di ulteriore dispersione. Il parassita utilizza una strategia tanto banale quanto efficace: il corpo esamine della mosca femmina rilascia sesquiterpeni, messaggi chimici che vengono sintetizzati nel cadavere femminile e inviati come segnale seducente.

"I segnali chimici agiscono come feromoni che stregano i maschi e provocano un'incredibile voglia di accoppiarsi con carcasse femminili senza vita", afferma il biologo evoluzionista Henrik H. De Fine Licht, dell'Università di Copenaghen in Danimarca. Dopo che infetta un ospite, l'E. muscae in sei giorni può controllarlo completamente e lo porterà fino al punto più alto possibile prima di morire.

Le spore dei funghi vengono quindi diffuse in giro, sperando di incontrare altre creature da infettare. "Le nostre osservazioni suggeriscono che questa è una strategia molto usata dal fungo", continua H. ​​De Fine Licht. "È un vero maestro della manipolazione - e questo è incredibilmente affascinante."

Il parassita potrebbe essere utilizzato dagli scienziati per creare delle trappole contro le mosche, una sorta di "controllo biologico dei parassiti che attrae maschi sani in una trappola per mosche invece che in una carcassa." Questo non è il primo organismo conosciuto: lo Strongwellsea tigrinae e lo Strongwellsea acerosa, ad esempio, trasformano delle mosche in zombie e le divorano poi dall'interno.