Un composto naturale trovato nei broccoli è un potente soppressore tumorale

I broccoli e le altre verdure crocifere, la famiglia di piante che comprende il cavolfiore, il cavolo, i cavoletti di Bruxelles, il cavolo nero e il cavolo riccio, sembrano contenere una molecola che "inattiva" un gene che svolge un ruolo importante nella creazione dei tumori.

In uno studio pubblicato su Science, i ricercatori guidati da Pier Paolo Pandolfi, direttore del Cancer Research Institute presso il Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, hanno dimostrato che una sostanza presente nei broccoli sopprime un gene noto come WWP1.

"Abbiamo trovato un nuovo elemento importante per lo sviluppo del cancro, un enzima che può essere inibito con un composto naturale trovato nei broccoli e in altre verdure crocifere", ha detto Pandolfi. Questa nuova scoperta potrà essere utilizzata per nuove opzioni terapeutiche contro i tumori.

Pandolfi e il suo team, attraverso una serie di studi su topi e cellule umane inclini al cancro, hanno scoperto che WWP1 produce un enzima che inibisce l'attività di una molecola che combatte i tumori, chiamata PTEN. Analizzando la forma di questo enzima, gli scienziati hanno trovato un modo per inibirne gli effetti: attraverso l'indol-3-carbinolo (I3C), un ingrediente dei broccoli e dei suoi parenti.

Testando l'I3C, il team ha scoperto che questo ingrediente naturale presente nei broccoli disattivava WWP1, dando così modo alla molecola PTEN di sopprimere il tumore. Ma attenzione però, perché per trarre i primi benefici, si dovrebbero mangiare circa 6 chili di broccoli al giorno.

Per questo motivo, il team sta cercando un modo per sfruttare questa nuova conoscenza, con l'obiettivo di creare inibitori di WWP1 ancora più potenti.

La lotta contro i tumori si fa giorno dopo giorno sempre più potente, di recente un nuovo vaccino insegna al sistema immunitario ad individuare e distruggere le cellule tumorali, e sono stati trovati anche dei geni che potrebbero combattere il cancro nel DNA dello squalo.