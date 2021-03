Compra un iPhone 7 online, ma riceve a casa una scrivania.. a forma di iPhone 7

A tutti sarà capitato di acquistare una cosa su internet per poi restare delusi alla consegna in quanto non conforme alla descrizione. Quanto avvenuto ad un utente con un iPhone 7 è davvero incredibile.

Un uomo thailandese infatti ha acquistato entusiasta su un sito web un iPhone 7 a prezzo relativamente basso ma, quando gli è stato consegnato a casa si è ritrovato di fronte ad una sorpresa. L'iPhone 7 esisteva, si, ma era stampato su una scrivania gigante prodotta da un'azienda chiamata 10×10 Korea.

Come mostriamo nel post Instagram della suddetta azienda, la riproduzione è davvero impressionante e ricca di dettagli: il vano per la SIM è stato trasformato in un cassetto in cui inserire un MacBook o altro.

Non è chiaro come sia potuto accadere, ma evidentemente l'acquirente non ha letto accuratamente la descrizione e si è lasciato trarre in inganno dalla fretta e dal prezzo basso, completando l'ordine rapidamente senza capire che non si trattava di un iPhone ma di una scrivania a forma di iPhone 7.

La notizia però ci ha strappato un sorriso e probabilmente l'ha fatto anche all'acquirente, che mostriamo nell'immagine in calce soddisfatto al fianco del pacco gigantesco della sua nuova scrivania. L'avrà tenuta oppure ha fatto il reso?