Compra pesce surgelato e torna in vita, ecco com'è stato possibile

Negli ultimi giorni è rimbalzata un po' ovunque una notizia che ha destato un po' di stupore: dopo che una donna ha comprato del pesce surgelato, ha notato che la creatura - subito dopo essere stata scongelata - si muoveva, sembrando che stesse cercando di respirare attraverso le branchie.

Protagonista della vicenda è stata Cindy Lao, che ha deciso di mettere il pesce semi-cosciente all'interno della vasca da bagno (sapete che questa specie può diventare molto grande?). "La carpa è stata stordita per un po', ma dopo 20 minuti si è risvegliata", ha dichiarato il compagno di Lao, Paul Lewis-Borman a un giornale locale.

Secondo i rapporti, il pesce era un carassio, noto anche come carpa cruciana, che sembra essere particolarmente bravo a sopravvivere a temperature gelide e ambienti con mancanza di ossigeno. Pensate, infatti, che può sopravvivere per diversi mesi in acque anossiche (ovvero con poco ossigeno), poiché i loro laghi si congelano e vengono sigillati.

Senza ossigeno, il pesce converte l'acido lattico tossico in etanolo, lasciandolo diffondere lentamente attraverso le branchie. Non è chiaro quanto fosse congelato il pesce di Cindy e Paul, ma supponendo che la creatura fosse "fresca", è plausibile. Se fosse congelato, invece, sarebbe qualcosa di notevole. Per quanto ne sappiamo, non è stato fatto alcun esperimento per dimostrare che la carpa cruciana possa sopravvivere al congelamento (anche se ci sono creature che tornano in vita dopo millenni).

"Esistono vertebrati, come almeno quattro anfibi e alcuni rettili, che tollerano il congelamento, quindi la stessa abilità del pesce è plausibile", affermano gli autori di uno studio del 2022.