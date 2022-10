Compra una RTX 4090 e riceve dei pesi di metallo: l'incredibile truffa su Newegg

Dopo aver letto la nostra recensione della RTX 4090 di NVIDIA, potrebbe esservi venuta voglia di comprare la nuova scheda top di gamma del Team Verde. Attenzione, però: dopo aver speso una cifra astronomica per la GPU, potreste ricevere una scatola vuota, esattamente come è successo a questo utente del portale americano Newegg.

La storia, pubblicata su Reddit dall'utente NuclearInnardsBeep, ha rapidamente fatto il giro del web. Come potete vedere dall'immagine fornita dall'utente e disponibile in calce, questi ha acquistato una NVIDIA RTX 4090 su Newegg ma, una volta ricevuta a casa la scheda, si è accorto che nella confezione vi erano dei pesi di metallo al posto della GPU tanto desiderata.

I pesi, ovviamente, servivano a simulare il peso della scheda grafica di NVIDIA comprata dall'utente, che stando a quanto riportato su Reddit doveva essere una GPU brandizzata Gigabyte. Al momento è troppo presto per puntare il dito contro Newegg, Gigabyte, i corrieri o altre figure coinvolte nell'acquisto-truffa, che potrebbe anche essere una scam elaborata dallo stesso NuclearInnardsBeep per intascare una RTX 4090 e ricevere poi il rimborso della cifra pagata.

In realtà, comunque, l'utente ha anche spiegato che, dopo aver fatto presente l'incidente a Newegg, questi si sarebbe visto bloccato il proprio profilo sull'ecommerce specializzato in prodotti e parti per PC. Negli ultimi anni, comunque, Newegg e molti altri siti web specializzati in vendite al dettaglio di prodotti hi-tech sono finiti al centro di truffe di questo genere, molte delle quali passano per la sostituzione di un prodotto costoso con uno di fascia più bassa o con degli oggetti inutili e volti a mimarne semplicemente il peso o le dimensioni.

Al momento, comunque, Newegg non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alle lamentele di NuclearInnardsBeep, anche se i colleghi di Gamer Nexus hanno spiegato su Twitter di essere in contatto con il servizio clienti dell'ecommerce per verificare a quale livello sia avvenuta la truffa e come (e se) l'utente potrà ricevere un rimborso o una nuova scheda.