Dove si comprano di più gli iPhone? Ecco le abitudini statunitensi

Dopo avervi spiegato cosa controllare in un iPhone usato prima di acquistarlo, torniamo ad analizzare i dati di vendita dei Melafonini negli Stati Uniti d'America. Dove si comprano più iPhone negli USA? La sfida è essenzialmente una corsa a due tra Apple e gli operatori di rete mobile americani.

Grazie ad un report di CIRP, infatti, scopriamo che la maggior parte degli utenti Apple compra gli iPhone da Apple stessa o dai numerosi carrier presenti sul suolo americano. Tra di essi troviamo, per esempio, T-Mobile e Verizon. Ebbene, sembra che siano proprio questi ultimi i fornitori che vendono la maggior parte di smartphone di Cupertino negli Stati Uniti d'America.

Nello specifico, i Carrier vendono il 71% degli iPhone messi sul mercato americano ogni anno: nel 2022, il dato si fermava al 67%. L'avanzata di operatori come T-Mobile e via dicendo è avvenuta in gran parte ai danni di Apple stessa, la cui quota di mercato è scesa dal 24 al 21%. Fanalino di coda sono i rivenditori come Best Buy, con il 4%, Amazon e altri store, nessuno dei quali supera l'1%.

La situazione cambia drasticamente se consideriamo gli iPad: in questo caso, gli operatori di rete telefonica ne vendono solo il 19%, mentre Apple ne fornisce il 30% al pubblico americano. Best Buy e Amazon, invece, salgono fino al 19%, mentre Mass Merchant arriva al 13%, pur facendo registrare un risultato pressoché nullo nel caso delle vendite di iPhone.

Infine, per quanto riguarda i Mac, Apple detiene la metà del market share, con il 47% delle vendite sul territorio americano. Best Buy si posiziona secondo con il 24%, mentre la classifica è chiusa da Amazon al 14% e dagli altri rivenditori al 15%. Nessun riferimento agli operatori di rete mobile, ovviamente, dal momento che questi ultimi non si occupano della vendita di laptop.