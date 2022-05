Comprare casa con criptovalute? L'esclusiva iniziativa alla Cavalli Tower

Se con Shiba si può comprare una Lamborghini già da tempo, adesso a Dubai con le criptovalute si potrà addirittura acquistare un appartamento nella esclusiva e paradisiaca Cavalli Tower.

Grazie a una partnership siglata con lo sviluppatore DAMAC GROUP, la piattaforma 221 Luxury Network si lancia ufficialmente nel mondo delle criptovalute, portando questa rivoluzionaria possibilità nel mondo immobiliare.

Delle 485 residente firmate dall'architetto Shaun Killa, tra sky pool, sky garden, area zen e spiaggia privata, saranno gli ultimi 27 appartamenti a godere di questa nuova opportunità. L'obiettivo di 221 Luxury Network è quello di portare all'"interazione globale grazie all'intervento di tecnologie, sistemi e processi intelligenti, tra cui appunto le transazioni in criptovalute, in grado di semplificare e automatizzare le azioni quotidiane a livello internazionale".

La linea seguita dal colosso degli immobili di lusso ha già da tempo avviato questo moto innovativo grazie all'instant property valuation, all'instant reservation e-commerce, alla firma digitale, alla blockchain e alle tecnologie KYC e AML.

Ricordiamo che dopo una lunga parentesi in cui la sfiducia ha preso il sopravvento per via del clamoroso caso Terra (LUNA), finalmente il mercato crypto è tornato a respirare, con gran parte delle principali valute digitali in verde in seguito a una lunghissima settimana di flessione.