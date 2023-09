Dove comprare la controversa biografia di Elon Musk? Le edizioni italiane

Walter Isaacson, autore della biografia di Steve Jobs, è tornato in libreria con la sua ennesima biografia, che ancora una volta pone sotto i riflettori una figura di spicco del nostro secolo nel settore della tecnologia.

Nei giorni che hanno preceduto il lancio si è molto parlato di alcuni passaggi sulla sua vita privata, che dipingerebbero un Elon Musk molto colpito dalle decisioni della figlia, non ultima quella di non volergli più parlare.

Finalmente, la biografia di Elon Musk è arrivata sul mercato ed è approdata anche sugli scaffali italiani, con una traduzione curata da Laura Serra, Roberto Serrai e Valeria Gorla.

Il nuovo libro di Walter Isaacson affronta la vita di Musk cercando di comprenderne anche le più microscopiche sfumature, un personaggio che in un modo o nell'altro sta lasciando la propria impronta nella storia dell'umanità e che, proprio come tutti gli altri, ha un lato umano tutto da scoprire, dall'infanzia con i suoi problemi alle tragedie della vita da genitore, passando per le grandi conquiste, dalla rivoluzione elettrica di Tesla allo spazio per turisti di SpaceX, passando per l'internet ovunque di Starlink.

Il libro è disponibile su Amazon Italia in formato Kindle al prezzo di 16,99 euro, decisamente scontato rispetto ai 27 euro di copertina. L'edizione cartacea con copertina rigida, invece, viene proposta a 25,65 euro.