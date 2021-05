Dove comprare online Supreme? Come funzionano i drop e come evitare i falsi

Nel giorno in cui apre il primo negozio Supreme in Italia, a Milano, è giusto fare il punto sulla strategia commerciale del marchio che già da tempo è diventato un fenomeno del web e della moda a livello mondiale.

Dal momento che il marchio Supreme è facilmente imitabile, il modo migliore per acquistare i prodotti della società è rappresentato dal sito web ufficiale di Supreme o presso i negozi fisici sparsi a New York, Los Angeles, Parigi, Brooklyn, in Giappone e da oggi anche a Milano.

Per effettuare gli acquisti online basta semplicemente collegarsi allo shop online, scegliere l'articolo e cliccare sul pulsante "add to basket". A questo punto si dovrà procedere con il checkout: il negozio accetta i pagamenti con Visa, American Express, Mastercard e PayPal.

Attenzione, però, perchè Supreme è famosa anche per i suoi "drop" che avvengono ogni settimana, di giovedì alle ore 12 italiane in punto. Il consiglio è quindi di collegarvi ad orario per evitare di trovarvi di fronte a sold out che sono purtroppo noti e di dover incappare in mercati paralleli dove sempre più spesso compaiono imitazioni e falsi d'autore.

Il sito web di Supreme consente di acquistare solo un prodotto e non è possibile nemmeno acquistare una colorazione diversa: qualora qualche bug dovesse consentire di farlo, il sistema provvederà alla cancellazione.