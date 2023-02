Comprare una scheda video usata (anche per mining) conviene: il verdetto di LinusTechTips

Negli ultimi mesi, il rapido deprezzamento delle principali criptovalute ha spinto i miner a vendere le proprie schede video e le proprie mining rig sul web. In molti, però, hanno consigliato di non comprare le GPU usate dai miner, la cui usura le renderebbe un pessimo acquisto. Oggi, tuttavia, una voce molto autorevole sembra sfatare questo mito.

Un video pubblicato su YouTube dal canale di LinusTechTips, infatti, spiega che l'acquisto di una scheda video usata è vantaggioso in ogni caso, anche se quest'ultima è stata precedentemente utilizzata per il mining. Lo scopo del video, d'altro canto, è proprio quello di sfatare la convinzione, ormai sempre più diffusa, che l'acquisto di una GPU usata sia una cattiva mossa per via della presenza sul mercato secondario delle schede video utilizzare dai miner per le loro operazioni.

Linus ha testato svariate GPU, specie tra quelle considerate più redditizie per i miner e più appetibili per i videogiocatori, come la NVIDIA GeForce RTX 3060, la NVIDIA GeForce RTX 3080 e la AMD Radeon RX 5700XT. Il canale YouTube ha poi comparato i risultati delle schede grafiche comprate usate sul web con quelli delle GPU utilizzate dal team di LinusTechTips o presenti nei magazzini del canale.

Ebbene, sembra che quasi tutte le GPU abbiano passato i test di Linus, dimostrando da una parte che non ci sono grandi differenze in termini di performance tra una scheda video usata per il mining e una usata per il gaming, e dall'altra parte che la possibilità di acquistare una componente del tutto malfunzionante, benché esistente, resta molto bassa.

Nello specifico, tutte le RTX 3080 e 3070 testate funzionavano alla perfezione, così come molte delle RTX 3060 e delle Radeon RX 5700XT di AMD. In tutti i casi, le performance in-game delle schede funzionanti erano pressoché identiche a quelle delle GPU dello stock di Linus, dimostrando che l'usura di una scheda video utilizzata per il mining influisce sulle sue performance molto meno del previsto.

Insomma, sembra proprio che comprare una GPU usata non sia così rischioso come molti pensano: al contrario, potrebbe rivelarsi una buona soluzione per chi spera di costruirsi una nuova build senza spendere troppo e mantenendosi su prodotti di qualità. Insomma, sembra che il vecchio caso delle schede video per mining lavate con un'idropulitrice non fosse così comune come pensavamo.