Il computer è un diritto anche per i carcerati? In Francia sì, PC in cella ma non internet

E se anche i detenuti avessero accesso a strumenti hi-tech a partire dal computer? Succede in Francia, dove in tre carceri i detenuti hanno a disposizione un computer direttamente all'interno delle loro celle.

Questa possibilità è già stata garantita ai detenuti delle carceri francesi di Digione, Meaux e Nantes. Sarebbero ben 50.000 le celle già attrezzate con uno speciale computer.

Niente internet, per ovvi motivi. Questi terminali digitali sono connessi ad una rete intranet e sono pensati per rendere più facile la vita dei detenuti. Il computer serve infatti per digitalizzare le comunicazioni tra carcere e amministrazione penitenziaria: il carcerato ora può prenotare le visite con i parenti direttamente al PC, così come è digitalizzato ora l'estratto conto per le spese all'interno della struttura; dai ticket per la mensa, agli altri acquisti consentiti, ora tutte queste cose possono essere richieste direttamente dal terminale, senza passare per altri intermediari.

Uno strumento non pensato per l'intrattenimento, ma che comunque fornisce ai detenuti validi strumenti culturali, come la possibilità di seguire dei corsi di formazione online, o, ancora, quella per i detenuti stranieri di tradurre documenti e richieste in modo più semplice.

Mentre in Francia i detenuti ricevono questa possibilità, in Italia abbiamo assistito di recente ad un timido incontro tra il mondo del tech e quello delle carceri. A Rebibbia e alle Vallette, alcuni detenuti, se lo vorranno, potranno fornire supporto ad Amazon, che ha installato alcuni poli di logistica dentro le carceri.