Computer portatile Acer a poco meno di 600 Euro da Trony, fino 27 maggio

State esplorando i vari siti delle principali catene di distribuzione in Italia alla ricerca di un computer portatile a un prezzo più accessibile? Grazie agli Sconti Spaziali disponibili da Trony potrete aggiudicarvi un Acer Aspire 5 a poco meno di 600 Euro, perfetto per un utilizzo semplice quotidiano.

Il laptop a cui stiamo facendo riferimento è il modello Acer Aspire 5 A515-56-39DG, dotato del processore Intel Core i3-1115G4 capace di operare anche fino a 4,10 GHz, SSD da 256 GB lato archiviazione e 8 GB di RAM DDR4. Manca però il modulo TPM 2.0; pertanto, non sarà possibile effettuare l’aggiornamento da Windows 10 a Windows 11. Lo schermo, infine, è un LCD Full HD (1920 x 1080) da 15,6 pollici.

Lo sconto proposto da Trony fino al 27 maggio 2022 consente di acquistare questo computer portatile a 599 Euro esatti al posto dei 651 Euro di listino, godendo quindi di un risparmio dell’8%. Il pagamento potrà essere effettuato anche a rate secondo piano Findomestic o AGOS Ducato, mentre la spedizione a domicilio parte da 9,99 Euro in caso di acquisto online; altrimenti, potrete prenotare il dispositivo per procedere con l’acquisto direttamente in un negozio Trony a voi vicino.

