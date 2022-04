Computer portatile ASUS con RTX 3050 Ti in offerta da Mediaworld fino stasera

Se nel contesto del volantino pasquale di Mediaworld potete trovare un PC desktop MSI con RTX 3060 in offerta, tra le offerte “Solo per Oggi” della stessa catena troverete un computer portatile ASUS TUF con RTX 3050 Ti a 300 Euro in meno: vediamo il dispositivo nel dettaglio.

Il computer in questione, per essere precisi, è il modello ASUS TUF FX516PE-HN025T con schermo LCD Full HD da 15,6 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 144 Hz, accompagnato sotto la scocca dal processore Intel Core i7-11370H operante alla frequenza di 3,3 GHz base e 4,8 GHz Turbo, SSD lato archiviazione per 512 GB e 16 GB di RAM DDR4, mentre la scheda video è la NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti di ultima generazione. Infine, il sistema operativo in dotazione è Windows 10 Home.

Il prezzo a cui viene proposto da Mediaworld normalmente è pari a 1.499 Euro, ma per oggi lo potrete acquistare a 1.199 Euro con pagamento in unica soluzione o in 20 mensilità Tasso Zero da 59,95 Euro. La consegna a casa potrà essere richiesta senza costi aggiuntivi, ma sarà necessario attendere una settimana stando alle tempistiche previste dalla catena di distribuzione.

Ribadiamo, in conclusione, che questa offerta vale solo fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 13 aprile 2022.

Agli appassionati del gaming ma su console consigliamo invece l’offerta combinata su TV LG OLED 2022 con Xbox Series S.