Computer portatile da gaming Acer con RTX 3050Ti a 400 euro in meno da Euronics

Al netto dell’offerta su Xiaomi 12 da 256 GB da Euronics, la stessa catena di distribuzione ritorna a proporre un computer portatile da gaming Acer con RTX 3050Ti a un ottimo prezzo, garantendo al contempo la consegna a domicilio gratuita a tutti i clienti interessati.

Il laptop da gaming al centro di questa promozione è il modello Acer Nitro 5 AN515-57-7795, da noi già trattato in passato ma per un risparmio di 300 euro. In altre parole, si è scesi ulteriormente di prezzo nel corso delle ultime settimane.

Questo computer ha un processore Intel Core i7-11800H da 4,6 GHz di clock, accompagnato dalla già citata scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050Ti. Il display è un LCD Full HD da 15,6 pollici, mentre lato memoria troviamo 16 GB di RAM e una singola unità SSD da 1024 GB. Infine, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home.

Grazie all’offerta attuale, tale laptop Acer Nitro scende da 1.499 euro a 1.099 euro, ma resterà disponibile a questo prezzo esclusivamente fino a domani, 12 ottobre 2022. Il pagamento, dunque, potrà essere effettuato in 3 rate da 366,33 euro al mese senza interessi grazie a Klarna.

