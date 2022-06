Computer portatile da gaming MSI con RTX 3060 in sconto da Euronics, 300 Euro in meno

Se pensavate che il PC desktop Lenovo con RTX 3060 in offerta da Euronics fino al 1° giugno 2022 fosse l’unico computer da gaming interessante in promozione, vi sbagliavate. La stessa catena di distribuzione sta proponendo anche un ottimo laptop da gaming MSI con RTX 3060 a 300 Euro in meno.

Stiamo parlando del modello MSI STEALTH 15M B12UE-012IT, un computer portatile dotato della suddetta scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 e del processore Alder Lake ammiraglia Intel Core i7-1280P, capace di arrivare a 4,7 GHz di clock massimo e di operare al minimo di 1,5 GHz in idle. Lato memoria troviamo 16 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 64 GB e una singola unità SSD da 1000 GB. Infine, il display è un pannello LCD FHD da 15,6 pollici con refresh rate pari a 144Hz e il sistema operativo è Windows 11 all’accensione.

Questo computer portatile di ultima generazione di norma costa 1.899 Euro, ma Euronics ha deciso di rilanciarlo a 1.599 Euro per un periodo non precisato e con consegna a domicilio da 9,90 Euro in caso di acquisto online. Si evidenzia, però, la disponibilità anche nei negozi retail. Se siete quindi alla ricerca di un laptop dotato di una GPU di ultima generazione a un prezzo più accessibile del solito, questo modello MSI potrebbe fare proprio al caso vostro.

Proprio oggi, 31 maggio 2022, abbiamo anche segnalato la disponibilità di due laptop ASUS in offerta da Mediaworld.