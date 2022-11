Computer portatili Acer low-cost in offerta su Amazon Italia, fino 33% in meno

In attesa del Black Friday 2022 di Amazon Italia, il gigante dell’e-commerce non cessa di proporre offerte intriganti su prodotti d’elettronica e informatica. In questa occasione, vedremo quattro laptop Acer low-cost in sconto grazie a tagli di prezzo fino al 33%; si tratta di modelli perfetto per un uso quotidiano con poche pretese.

Offerte Amazon su computer portatili Acer

Acer Aspire 1 A114-33-C7WB PC Portatile, Notebook, Processore Intel Celeron N4500, Ram 4 GB DDR4, 128 GB eMMC, Display 14" IPS FHD, Scheda Grafica Intel UHD, Microsoft 365, Windows 11 Home in S mode: 259 euro

Acer Swift 1 SF114-33-P534 PC Portatile, Notebook, Processore Intel Pentium N5030, Ram 4 GB, 128 GB SSD, Display 14" FHD IPS LED, 1,3 Kg, Batteria 16 ore, Windows 11 Home in S mode, Microsoft 365: 329 euro

Acer Aspire 3 A315-58-36BT PC Portatile, Notebook, Processore Intel Core i3-1115G4, RAM 8 GB DDR4, 256 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LED, Intel UHD, Windows 11 Home in S mode, Silver: 379 euro

Acer Aspire 5 A515-56-5734 PC Portatile, Notebook, Processore Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LED LCD, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home: 499 euro

Innanzitutto, con il grafico dello storico dei prezzi sotto mano evidenziamo i laptop Acer Swift 1 e Acer Aspire 5 al prezzo più basso di sempre, grazie a risparmi rispettivamente di 100 euro e 250 euro. Tutti i computer portatili citati sono in vendita ai rispettivi prezzi per i prossimi cinque giorni o fino ad esaurimento scorte. Inoltre, con l’acquisto si ottiene uno sconto di 10 euro su Microsoft 365 Family, pacchetto di produttività essenziale con Word, Excel e altri servizi della società di Redmond.

La consegna a domicilio è gratuita e avviene anche in un giorno, basta essere abbonati a Prime. Infine, notiamo che il pagamento a rate è possibile soltanto con Cofidis selezionando la apposita voce al momento del check-out.

