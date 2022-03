Computer portatili ASUS in sconto su Amazon, anche modelli con RTX 3050

Dopo avervi proposto nella mattinata iPhone 13 e Huawei MateBook D 15 in offerta su Amazon, torniamo sul medesimo portale per parlarvi delle offerte attive su computer portatili ASUS per ogni fascia di prezzo. Tra i modelli di fascia alta figurano anche laptop con scheda video NVIDIA RTX 3050.

Sconti Amazon su computer portatili ASUS

ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA#B08CRSJ99D, Notebook in alluminio con Monitor 14" Touchscreen FHD Glossy, Intel Core 11ma generazione i3-1115G4, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Windows 10 Home S, Nero: 599 Euro

TP470EA#B08CRSJ99D, Notebook in alluminio con Monitor 14" Touchscreen FHD Glossy, Intel Core 11ma generazione i3-1115G4, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Windows 10 Home S, Nero: 599 Euro ASUS VivoBook 15 K513EA#B09FPXRK3V, Notebook alluminio con Monitor 15,6" OLED FHD Glossy, Intel Core 11ma generazione i7-1165G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home,Argento: 849 Euro

K513EA#B09FPXRK3V, Notebook alluminio con Monitor 15,6" OLED FHD Glossy, Intel Core 11ma generazione i7-1165G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home,Argento: 849 Euro ASUS ZenBook Flip 13 OLED UX363EA#B09FPW4Z6P, Notebook touch-screen 13,3" OLED FHD Glossy, Intel Core 11ma gen i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Win 11 Home,Grigio: 899 Euro

UX363EA#B09FPW4Z6P, Notebook touch-screen 13,3" OLED FHD Glossy, Intel Core 11ma gen i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Win 11 Home,Grigio: 899 Euro ASUS VivoBook Pro 15 K3500PC#B098XWJHQL, Notebook con Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma gen i5-11300H, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Windows 10 Home, Argento: 999 Euro

K3500PC#B098XWJHQL, Notebook con Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma gen i5-11300H, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Windows 10 Home, Argento: 999 Euro ASUS VivoBook Pro 14 K3400PH#B09L841V72, Notebook con Monitor 14" OLED 2,8K Glossy, Intel Core 11ma gen i5-11300H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6, Windows 11 Home, Argento: 1.049 Euro

K3400PH#B09L841V72, Notebook con Monitor 14" OLED 2,8K Glossy, Intel Core 11ma gen i5-11300H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6, Windows 11 Home, Argento: 1.049 Euro ASUS VivoBook Pro 16X N7600PC#B09L838YWX, Notebook 16" con Monitor WQUXGA Anti-Glare, Intel Core 11ma gen i7-11370H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB, Windows 11 Home, Argento: 1.399 Euro

N7600PC#B09L838YWX, Notebook 16" con Monitor WQUXGA Anti-Glare, Intel Core 11ma gen i7-11370H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB, Windows 11 Home, Argento: 1.399 Euro ASUS VivoBook Pro 16X N7600PC#B09FPVZKTH, Notebook Monitor 16" OLED WQUXGA Glossy, Intel Core 11ma gen i7-11370H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR5, Windows 11 Home, Argento: 1.499 Euro

I computer portatili citati sopra sono tutti venduti e spediti da Amazon, che si occupa della spedizione garantendo la consegna in un giorno ai clienti abbonati al piano Prime. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione o a rate con Cofidis.

