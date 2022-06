Computer portatili HP in offerta su Amazon, diversi modelli al prezzo più basso di sempre

Il Prime Day si sta già facendo sentire tra abbonamenti gratuiti e buoni sconto su Amazon, ma non sono gli unici contenuti interessanti disponibili ora sul portale di e-commerce. Al suo interno potrete trovare, ad esempio, diversi computer portatili HP in offerta anche al prezzo minimo storico.

Sconti Amazon su computer portatili HP

HP - PC 15s-fq2007sl Notebook, Intel Core i3-1115G4, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica Intel UHD, Windows 10 Home S, Schermo 15.6” FHD, Lettore Micro SD, Webcam, USB-C, USB, HDMI, Argento: 419,99 Euro (549,99 Euro)

HP - PC 15s-eq2032nl PC Portatile Notebook, AMD Ryzen 5-5500U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home, Display 15.6" FHD, Lettore Impronte Digitali, Webcam, Lettore SD, Argento: 478 Euro (649,99 Euro)

HP - PC Pavilion 15-eh1019nl Notebook, AMD Ryzen 7 5700U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 11 Home, Display 15.6” FHD IPS, Audio Bang & Olfusen, Lettore Impronte Digitali, Argento: 599 Euro (849 Euro)

HP - PC 15s-fq4004sl PC Portatile Notebook, Intel Core i7-1195G7, RAM 16 GB, SSD 512 GB, Scheda grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Display 15,6" FHD, Webcam 720p HD, Argento: 749,99 Euro (949,99 Euro)

HP - PC ENVY x360 15-eu0000sl Notebook Convertibile, AMD Ryzen 7 5700U, RAM 16 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 11 Home, Schermo 15.6”Touch FHD, Lettore SD e Lettore Impronte Digitali, Nero: 949,99 Euro (1.099,99 Euro)

Rendiamo noto che tutti i notebook citati sono disponibili al prezzo più basso di sempre, eccetto per il modello HP 15s-eq2032nl. Amazon si occupa poi di vendita e spedizione, con consegna gratuita in un giorno a coloro che sono abbonati a Prime e pagamento effettuabile in più mensilità con Cofidis.

